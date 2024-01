Denkzettel für Arbor Metals-Chefs!

Die Arbor Metals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 2,41 CAD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,87 CAD weicht somit um -63,9 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 1,15 CAD zeigt eine Abweichung von -24,35 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Arbor Metals diskutiert. Drei Tage lang dominierten positive Themen, während an einem Tag negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 85 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Arbor Metals-Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 77,59 ebenfalls eine Überkauftheit, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt wenig Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Arbor Metals-Aktie führt.