Denkzettel für American Res-Chefs!

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Stimmung überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen American diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut", basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse befindet sich die 200-Tage-Linie (GD200) von American derzeit bei 1,54 USD. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1,45 USD lag und somit einen Abstand von -5,84 Prozent aufgebaut hat. Der Wert im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt ebenfalls bei 1,54 USD, was einer Abweichung von -5,84 Prozent entspricht und daher auch ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt erhält die Aktie also auf Basis dieser beiden Zeiträume die Bewertung "Schlecht".

Die Analysten haben American in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut" eingestuft, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 4 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 175,86 Prozent. Daher wird dies als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich zur "Energie"-Branche liegt die Rendite von American mit -13,16 Prozent mehr als 43 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite sogar 43,46 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.