Denkzettel für American Rebel Holdings-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von American Rebel neutral bewertet wird. Der RSI7 beträgt 41,18, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 62,01, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht wesentlich verändert, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung erfolgt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hauptsächlich negative Meinungen in den letzten beiden Wochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie von American Rebel in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der American Rebel derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 1,97 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,31 USD liegt, was einer Abweichung von -84,26 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt mit 0,35 USD eine Abweichung von -11,43 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.