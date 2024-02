Denkzettel für AmeriServ-Chefs!

Die amerikanische Bank Ameriserv hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 3,85 Prozent. Dies liegt 135,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Handelsbanken, der bei 138,85 liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Ameriserv eine Rendite von -26,85 Prozent erzielt, was 30,09 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt, der bei 3,24 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,02 Prozent, und Ameriserv liegt aktuell 24,83 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ameriserv liegt derzeit bei 17, was bedeutet, dass die Börse 17,33 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 4 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Der durchschnittliche Wert im Bereich "Handelsbanken" liegt bei 16, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt besonders positive Anleger-Stimmung bei Ameriserv. Jedoch standen in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" ausfällt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.