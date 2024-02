Denkzettel für Allied Sustainability and Environmental Consultants-Chefs!

Allied Sustainability And Environmental Consultants hat in den vergangenen Monaten eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Allied Sustainability And Environmental Consultants die Einstufung "Neutral".

In technischer Hinsicht ergibt die Analyse, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,08 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,065 HKD liegt, was einer Abweichung von -18,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,07 HKD führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" für Allied Sustainability And Environmental Consultants.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, basierend auf einer Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Die überwiegende Anzahl der Themen rund um den Wert waren neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Allied Sustainability And Environmental Consultants-Aktie ergibt eine neutrale Bewertung. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis führt jedoch zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Allied Sustainability And Environmental Consultants.