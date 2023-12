Denkzettel für Alice Queen-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum misst. Der RSI für Alice Queen zeigt derzeit einen Wert von 100, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ebenfalls ein überkaufter Wert von 76, was wiederum zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Alice Queen gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu extrem positiven oder negativen Themen, daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge zu Alice Queen ist jedoch rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alice Queen-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von -75 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einer Abweichung von -50 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über Alice Queen diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen negative Stimmungen, während positive Diskussionen kaum verzeichnet wurden. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.