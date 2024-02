Denkzettel für Akzo Nobel-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "Akzo Nobel":

Die Aktienanalyse von Akzo Nobel ergibt ein insgesamt "Schlecht"-Rating auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Buzzes, sowie des Relative Strength Index (RSI). Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Akzo Nobel-Aktie über die letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 71,03 EUR. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 66,6 EUR, was einem Unterschied von -6,24 Prozent entspricht. Auch bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts über die letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 70,71 EUR unter diesem Wert (-5,81 Prozent). Somit erhält die Akzo Nobel-Aktie in der technischen Analyse insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis des Sentiments und Buzzes.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren gegenüber Akzo Nobel. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger führt.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Aktie von Akzo Nobel als Neutral-Titel. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt ergibt die Analyse also ein "Schlecht"-Rating für die Akzo Nobel-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und Buzzes, sowie des Relative Strength Index.