Denkzettel für AerSale-Chefs!

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Aersale in den sozialen Medien veröffentlicht. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen starken negativen Trend, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Intensität der Diskussionen um eine Aktie kann aufzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Aersale wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aersale bei 14,97 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,52 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -23,05 Prozent und somit zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 13,98 USD, was einer Distanz von -17,6 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Aersale liegt derzeit bei 93,66, was auf eine Überkauftheit hindeutet und somit das Signal "Schlecht" ergibt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung von "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Aersale insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 21 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 82,29 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Aersale daher eine "Gut"-Bewertung.