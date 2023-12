Denkzettel für Addex Therapeutics-Chefs!

Die Addex Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,1 CHF verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 0,043 CHF, was einer Abweichung von -57 Prozent entspricht und aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,05 CHF) liegt über dem aktuellen Schlusskurs von 0,043 CHF, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich ebenfalls eine negative Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über die Addex Therapeutics-Aktie ist unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher neutral bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses wird die schlechte Performance der Addex Therapeutics-Aktie deutlich. Mit einer Rendite von -65,04 Prozent im vergangenen Jahr liegt sie 70,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitspflege" und 72,54 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Biotechnologie".

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Addex Therapeutics-Aktie eine neutrale Einstufung. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale.

Insgesamt erhält die Addex Therapeutics-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und des Branchenvergleichs ein "Schlecht"-Rating.