Denkzettel für AUTO1 Group-Chefs!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral gelten. Der RSI der Auto liegt bei 90,33, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 84,35 und wird ebenfalls als „überkauft“ bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung von „Schlecht“.

Im Hinblick auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Auto derzeit auf 6,95 EUR, während der aktuelle Kurs bei 3,69 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -46,91 Prozent zum GD200, was ebenfalls als „Schlecht“ bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 5,19 EUR, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -28,9 Prozent auch hier als „Schlecht“ eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von „Schlecht“.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder sogar beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen im Internet zeigt sich bei Auto eine langfristig starke Aktivität, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Auto besonders negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vor allem positive Themen, was zu einer „Neutral“-Einschätzung für die Aktie heute führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Auf dieser Basis erhält Auto insgesamt eine "Neutral"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer.