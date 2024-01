Denkzettel für ARC-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "ARC Resources":

Der Aktienkurs von Arc liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor bei einer Rendite von 11,71 Prozent, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 1,12 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Arc mit 10,59 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Arc zeigte sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Entwicklung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Arc aktuell bei 19,14 CAD verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand des Aktienkurses von 19,67 CAD zum GD200 beträgt +2,77 Prozent. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Arc-Aktie jedoch bei einer Differenz von -7,22 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Arc insgesamt 12 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Kurzfristig ergibt sich ebenfalls eine positive Bewertung, da die Kursprognose ein Aufwärtspotenzial von 37,9 Prozent zeigt, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 19,67 CAD. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung für Arc.