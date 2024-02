Denkzettel für AMS-Chefs!

Der Aktienkurs von Ams-osram hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,12 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors von 27,29 Prozent eine Unterperformance von 82,41 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche beträgt 41,32 Prozent, wobei Ams-osram aktuell 96,44 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Ams-osram mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,74 % für Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen über Ams-osram verbreitet werden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in letzter Zeit verstärkt mit negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch zeigen weitergehende Studien, dass auch einige "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Im fundamentalen Bereich weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ams-osram einen Wert von 8 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,73 eine Unterbewertung um ca. 82 Prozent darstellt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien erhält Ams-osram folglich eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Ams-osram in verschiedenen Bereichen unterdurchschnittlich abschneidet, was zu einer überwiegend negativen Bewertung führt.