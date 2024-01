Denkzettel für AAR-Chefs!

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Der Aktienkurs des Unternehmens Aar hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 30,18 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt nur um 20,79 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +9,39 Prozent für Aar bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor hat Aar mit einer Rendite von 15,9 Prozent im letzten Jahr 14,28 Prozent über dem Durchschnitt gelegen. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber Aar. Unsere Redaktion hat festgestellt, dass in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben, hauptsächlich negative Bewertungen geäußert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Aar verzeichnet werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in diesem Zeitraum leicht abgenommen. Daher wird die Aktie auch auf dieser Ebene mit "Schlecht" bewertet.

Für Anleger, die in die Aktie von Aar investieren, könnte die Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung zu einem geringeren Ertrag in Höhe von 16,96 Prozentpunkten führen. Die niedrigen Dividenden des Unternehmens führen daher zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.