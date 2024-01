Denkzettel für 2U-Chefs!

Die technische Analyse zeigt, dass die 2u derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2,99 USD, während der Aktienkurs bei 0,755 USD um -74,75 Prozent darüber liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,17 USD, was einer Abweichung von -35,47 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 98,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass 2u überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei 2u in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionen der vergangenen Wochen standen weder überwiegend positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über 2u in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wurde weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.