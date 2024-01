Denkyosha Aktie: Das kann keiner glauben

Die Analyse des Sentiments und des Buzz, also der öffentlichen Diskussion, sind wichtige Faktoren bei der Bewertung einer Aktie. Im Falle von Denkyo zeigt sich in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Denkyo liegt bei 26,32, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als positiv bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Denkyo für diese Kategorie also eine gute Bewertung.

Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung sowohl auf Basis des 200-Tages-Durchschnitts als auch des 50-Tages-Durchschnitts. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1248 JPY, was einer Abweichung von +1,64 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment für die Denkyo-Aktie wird insgesamt als neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Markt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Denkyo beschäftigt hat.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung sowohl aus der Sicht des Sentiments und Buzz, des Relative Strength Index, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.