Denkyosha Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Denkyo wurde in den letzten zwei Wochen von den vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so unsere Redaktion bei der Überprüfung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral" erlaubt. Daher ergibt die Messung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Was den Sentiment und Buzz betrifft, zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren bei der Beurteilung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Denkyo ein Bild gezeichnet, das eine übliche Aktivität im Netz zeigt. Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat also die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Denkyo für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Auch die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist nach unserer Messung kaum Änderungen auf, was gleichbedeutend mit einer "Neutral"-Einstufung ist. Damit ist Denkyo insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Bei der technischen Analyse soll der gleitende Durchschnitt zeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wenn wir einen Blick auf den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage werfen, beträgt dieser aktuell 1262,25 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt damit auf ähnlichem Niveau, mit einer Abweichung von +2,44 Prozent im Vergleich. Auf dieser Basis erhält Denkyo somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen ähnlichen Trend, mit einem letzten Schlusskurs von 1321,58 JPY, was ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von -2,16 Prozent. Die Denkyo-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. In Summe wird Denkyo auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie von Denkyo ebenfalls ein Neutral-Titel. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 68,48, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage ergibt einen Wert von 57,19, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.