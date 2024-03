Denkyosha Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und bietet einen Einblick in die aktuelle Stärke eines Wertpapiers. Im Falle von Denkyo beträgt der 7-Tage-RSI momentan 68,81 Punkte, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 55,01, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Denkyo wider, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine vorwiegend neutrale Tendenz. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Denkyo daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Denkyo 1258,73 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1320 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,87 Prozent, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1315,86 JPY, was einem Abstand von +0,31 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Denkyo daher eine Gesamtnote von "Neutral" aus der technischen Analyse.