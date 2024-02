Denkyosha Aktie: Die Bären zittern!

Die Denkyo-Aktie wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 1239,25 JPY, was einer Überperformance des Aktienkurses (1385 JPY) um +11,76 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 1265,58 JPY über dem aktuellen Aktienkurs, was einer Abweichung von +9,44 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Denkyo-Aktie eine neutrale Einschätzung. Der RSI7 beträgt 5,88 und der RSI25 liegt bei 12,69, was beide zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken herrscht in Bezug auf die Denkyo-Aktie eine neutrale Stimmungslage. In den letzten Tagen gab es weder positive noch negative Ausschläge, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Denkyo-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge haben sich nicht signifikant verändert. Insgesamt wird die Denkyo-Aktie daher in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft.