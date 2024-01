Denka Company Aktie: Füße still halten!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Denka-Aktie von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Nach Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert sind wir der Meinung, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Diskussion wurden registriert. Daher bewerten wir diese Kriterien als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 9,52 Punkten, was bedeutet, dass die Denka-Aktie überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt Denka daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Denka-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2590,91 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (2496 JPY) weicht somit -3,66 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2584,03 JPY) weist eine ähnliche Abweichung auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Denka-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.