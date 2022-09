Deniz Pielsticker wird neuer CFO von Bertelsmann Investments

Gütersloh (ots) -Deniz Pielsticker, derzeit Leiter der Abteilung Zentrales Controlling und Strategie im Corporate Center von Bertelsmann, wird neuer Chief Financial Officer (CFO) von Bertelsmann Investments. Er tritt seine Position mit Wirkung zum 1. Januar 2023 an und folgt auf Jörn Caumanns, der das Unternehmen im August auf eigenen Wunsch verlassen hat.Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, erklärt: "Ich freue mich sehr auf die noch engere Zusammenarbeit mit Deniz. Seine analytische Stärke habe ich immer sehr geschätzt. Er hat exzellente Kenntnisse über das Konzernportfolio und verfügt darüber hinaus über ein großes Netzwerk im Unternehmen. Gemeinsam werden wir das Beteiligungsportfolio weiterentwickeln und mit Bertelsmann Next neue wachstumsstarke Geschäfte für Bertelsmann aufbauen."Deniz Pielsticker studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Münster und an der London Business School. Er kam 2011 zu Bertelsmann und übernahm in der Abteilung Zentrales Controlling und Strategie verschiedene Controlling- und Strategieaufgaben im Konzern- und Beteiligungscontrolling. Ab 2015 leitete er das Team Konzerncontrolling. In dieser Funktion verantwortete er das strategische Controlling des Konzernportfolios und unterstützte bei der Weiterentwicklung der Konzernstrategie. Im August 2019 übernahm er die Gesamtleitung der Abteilung Zentrales Controlling und Strategie von Bertelsmann.In seiner neuen Position als CFO von Bertelsmann Investments berichtet Deniz Pielsticker direkt an Carsten Coesfeld, CEO Bertelsmann Investments.Über Bertelsmann InvestmentsBertelsmann Investments (BI), der globale Venture-Capital-Arm von Bertelsmann, umfasst vier Fonds: Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII), Bertelsmann Brazil Investments (BBI) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI). BI beteiligt sich darüber hinaus an ausgewählten Fonds u. a. in Südostasien und Afrika. Der Bereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder, u.a. im Bereich Digital Health mit Schwerpunkt in den USA, voran. Durch Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,5 Milliarden Euro in über 400 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments (BI) erweitert sein Start-up- und Fondsnetzwerk auf über 300 aktive Beteiligungen.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher / Communications Content TeamTel.: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell