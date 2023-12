Denison Mines Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen neutral ist. Der RSI für Denison Mines liegt bei 75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist einen Wert von 51,24 auf, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Denison Mines-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt der aktuelle Wert 1,82 CAD. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2,26 CAD (Unterschied +24,18 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Führt man dieselbe Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage durch, ergibt sich ein gleitender Durchschnitt von 2,3 CAD, was einem ähnlichen Schlusskurs von -1,74 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Denison Mines-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Denison Mines derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 74,91 Prozentpunkte (0 % gegenüber 74,91 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 57. Dies bedeutet, dass die Börse 57,11 Euro für jeden Euro Gewinn von Denison Mines zahlt. Im Vergleich zur Branche ("Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch") ist dies 15 Prozent weniger, weshalb der Titel als unterbewertet gilt und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.