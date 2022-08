Denbury, Global-e Online und Agilent unter den Top-Gewinnern am Mittwoch

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch niedriger geschlossen, wobei der Dow Jones rund 170 Punkte verlor. Hier ist die Liste einiger großer Aktien, die in der vorherigen Sitzung gestiegen sind.> Cassava Sciences, Inc. (NASDAQ:SAVA) stieg um 27,3 % und schloss bei 25,72 $, nachdem aus einem Formular 4 hervorgeht, dass Direktor Sanford Robertson 100.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 20,69 $… Hier weiterlesen