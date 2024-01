Denarius Silver Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers im Zeitverlauf. Er ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei der Bewertung von Denarius Metals verwenden wir den kurzfristigen RSI für die letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 52,38 Punkten, was darauf hinweist, dass die Denarius Metals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für Denarius Metals auf 25-Tage-Basis liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 36,54), was der Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 einbringt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Denarius Metals derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,66 % für "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Differenz von 3,66 Prozentpunkten erhält Denarius Metals eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Denarius Metals wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungsäußerungen in sozialen Medien ergab, dass in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Denarius Metals in den vergangenen Monaten durchschnittlich aktiv war. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral"-Wert führt.

