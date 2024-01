Denali Therapeutics Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Denali Therapeutics wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Diese Einschätzung ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die diskutierten Themen rund um Denali Therapeutics waren größtenteils neutral. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Denali Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 38,41 keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation auf. Somit erhält die Aktie sowohl für den RSI7 als auch den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 24,32 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 21,46 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -11,76 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 19,57 USD, was einer Abweichung von +9,66 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,04 Prozent erzielt hat, was 37,14 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 25,32 Prozent, wobei Denali Therapeutics aktuell 45,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.