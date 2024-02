Denali Therapeutics Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Vergleich des Aktienkurses von Denali Therapeutics zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,04 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um -9,62 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -28,42 Prozent für Denali Therapeutics bedeutet. Innerhalb des Gesundheitspflege-Sektors lag die mittlere Rendite bei -5,87 Prozent, wobei Denali Therapeutics 32,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben die Aktie von Denali Therapeutics in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 9 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 50,78 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 207,19 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Einschätzungen der Analysten ergibt sich insgesamt die Bewertung "Gut" für die Aktie von Denali Therapeutics.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Denali Therapeutics wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

In der technischen Analyse erhält die Denali Therapeutics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt 28,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -12,31 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

