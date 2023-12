Denali Therapeutics Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Denali Therapeutics erhält positive Bewertungen von Analysten, die das Aktienkurspotenzial aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 55,22 USD auf 181,17 Prozent schätzen. Die Fundamentalanalyse bewertet die Aktie als überbewertet mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 235,93 im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 72,15. In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Die technische Analyse zeigt negative Abweichungen von den gleitenden Durchschnitten der letzten 200 und 50 Handelstage, was auf eine schlechte charttechnische Performance hinweist.

