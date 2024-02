Denali Therapeutics Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Denali Therapeutics Aktie hat in letzter Zeit an Wert verloren, wobei der gleitende Durchschnittskurs nun bei 23,35 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 18,36 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -21,37 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 18,97 USD, was zu einer Abweichung von -3,22 Prozent führt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Denali Therapeutics zeigt der RSI7 einen Wert von 31,63 Punkten an, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 liegt bei 51,81, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die aktuelle Dividendenrendite für Denali Therapeutics beträgt 0 Prozent, was nur knapp unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment als "Gut" bewertet.