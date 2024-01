Denali Therapeutics Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Beurteilung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren wie das Sentiment und den Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten hat die Aktie von Denali Therapeutics eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was positiv zu bewerten ist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält Denali Therapeutics daher eine gute Bewertung für diesen Faktor.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 235,93 ist Denali Therapeutics deutlich überbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 105,03. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Denali Therapeutics derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49%. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Denali Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 24,25 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 20,36 USD weicht somit um -16,04 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kürzeren Analysebasis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Denali Therapeutics-Aktie daher für die einfache Charttechnik neutral bewertet.