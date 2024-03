Denali Therapeutics Aktie: Es wird konkret!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Denali Therapeutics zeigt der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Denali Therapeutics verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Denali Therapeutics führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Denali Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 22,51 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 20,9 USD deutlich darunter liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 18,46 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung für Denali Therapeutics ergibt. Insgesamt wird die Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite der Denali Therapeutics-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Dies sind die aktuellen Bewertungen und Bewertungsgrundlagen für Denali Therapeutics auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments.