Denali Therapeutics Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Eine technische Analyse der Denali Therapeutics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 24,49 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 23,18 USD liegt deutlich darunter, was einer Differenz von -5,35 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 19,33 USD, wodurch der letzte Schlusskurs um +19,92 Prozent liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, und insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Denali Therapeutics-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Denali Therapeutics aktuell mit einem Wert von 13,98 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral", und insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass insgesamt ein "Gut"-Rating vorliegt, da 11 Buy-, 0 Neutral- und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Denali Therapeutics liegt bei 50,64 USD, was einer Entwicklung um 118,45 Prozent entspricht, und daher wird auch hier ein "Gut"-Rating vergeben.

Im Branchenvergleich erzielte die Denali Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,8 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 101,31 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -132,11 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie mit einer Unterperformance um 96,45 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Denali Therapeutics kaufen, halten oder verkaufen?

