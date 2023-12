Demire Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die technische Analyse der Demire Deutsche Mittelstand Real Estate-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,63 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,1 EUR, was einem Unterschied von -32,52 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,16 EUR über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von -5,17 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Demire Deutsche Mittelstand Real Estate-Aktie beträgt 35, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 56,72 und ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Einschätzung der Aktie bei. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dieser Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Aktie war in den vergangenen Tagen neutral. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, und es wurden weder überwiegend positive noch negative Diskussionen festgestellt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Zusammenfassung ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf den analysierten Daten.