Demire Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation für Demire Deutsche Mittelstand Real Estate haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Analyse zeigt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dennoch wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Deshalb bekommt die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird sie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Demire Deutsche Mittelstand Real Estate bei 1,06 EUR liegt und damit mit -34,57 Prozent Entfernung vom GD200 (1,62 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,15 EUR auf, was bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -7,83 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Demire Deutsche Mittelstand Real Estate-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Demire Deutsche Mittelstand Real Estate in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen und 25 Tagen beläuft sich auf 55 bzw. 59,15, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt also zu einem Rating "Neutral".