Demire Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie: Was noch aussteht!

Die Demire Deutsche Mittelstand Real Estate-Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf technische Analyseindikatoren. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 1,64 EUR, während der aktuelle Kurs bei 1,08 EUR liegt, was zu einer Distanz von -34,15 Prozent führt und die Bewertung "Schlecht" ergibt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1,16 EUR, was zu einem Abstand von -6,9 Prozent und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 58,46 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Demire Deutsche Mittelstand Real Estate-Aktie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Diskussionen und Interaktionen rund um die Aktie in den letzten zwei Wochen eher neutral waren. Das Stimmungsbarometer zeigt an vier Tagen rote Signale und überwiegend neutrale Diskussionen an insgesamt acht Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für die Demire Deutsche Mittelstand Real Estate-Aktie in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht besonders aktiv, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.