Demire Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Demire Deutsche Mittelstand Real Estate-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Demire Deutsche Mittelstand Real Estate-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 57,58, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Demire Deutsche Mittelstand Real Estate in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Demire Deutsche Mittelstand Real Estate wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating, und insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Demire Deutsche Mittelstand Real Estate wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Demire Deutsche Mittelstand Real Estate-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein aktueller Wert von 1,31 EUR. Der letzte Schlusskurs (0,72 EUR) liegt deutlich darunter (Unterschied -45,04 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,85 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,29 Prozent), und somit erhält die Aktie auch für diesen ein "Schlecht"-Rating. In Summe wird die Demire Deutsche Mittelstand Real Estate-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Sollten Demire Deutsche Mittelstand Real Estate Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Demire Deutsche Mittelstand Real Estate jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Demire Deutsche Mittelstand Real Estate-Analyse.

Demire Deutsche Mittelstand Real Estate: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...