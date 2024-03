Demire Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Demire Deutsche Mittelstand Real Estate hat in den letzten Wochen eine eher negative technische Bewertung erhalten. Der aktuelle Kurs von 0,745 EUR liegt 10,24 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -42,25 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 43,48, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einschätzung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Fokus, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Demire Deutsche Mittelstand Real Estate weisen auf eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Demire Deutsche Mittelstand Real Estate basierend auf technischer Analyse, Anleger-Stimmung und Sentiment.