Demant A/S ADR Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Aktie von Demant A- wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 26,96, was 29 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Auf- und Abwärtsbewegungen der Demant A- Aktie in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezogen bei einem Niveau von 23,9 liegen. Damit wird der RSI als "Gut" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 28 auf eine positive Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Demant A- Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,74 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche schneidet sie damit um 4,1 Prozent besser ab. Im Sektorvergleich lag die Rendite zwar 2,68 Prozent unter dem Durchschnittswert, jedoch wird die Gesamteinschätzung in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Demant A- Aktie ist laut sozialen Plattformen überwiegend positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie aufgegriffen. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt erhält die Aktie von Demant A- damit sowohl aus fundamentaler Analyse als auch aus technischer Analyse eine positive Bewertung.

