Demant A/S ADR Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Demant A- liegt bei 36,84, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 35,76 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Demant A- derzeit bei 0. Dies bedeutet eine negative Differenz von -2,75 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Demant A- nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 27,63 insgesamt 45 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 50,38 im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen über Demant A- in den sozialen Medien signalisieren insgesamt positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Wochen gab es überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Demant A- bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.

