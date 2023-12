Demaecan Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Demae-can hat derzeit einen RSI7 von 51,2 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 29,16, was darauf hinweist, dass Demae-can derzeit überverkauft ist. Insgesamt erhält das Demae-can-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 506 JPY im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (411,12 JPY) deutlich darüber liegt. Daraus ergibt sich eine positive Bewertung der Aktie. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Demae-can-Aktie eine positive Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmung für Demae-can in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien gemessen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Demae-can ist insgesamt eher neutral, basierend auf den Diskussionen und Meinungen der vergangenen Wochen. Es gab in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu der Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.