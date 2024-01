Demaecan Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse der Demae-can zeigt, dass der aktuelle Kurs von 506 JPY um 21,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz auf +22,84 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Demae-can-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 25 liegt, was auf eine Überverkauft-Bewertung hindeutet. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 35,56, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher laut RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Demae-can.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Sowohl die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien als auch die Diskussionsstärke werden als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Demae-can eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Demae-can daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.