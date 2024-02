Demaecan Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Subaru":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation, um eine Aussage zu treffen. In Bezug auf die Demae-can-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil als der RSI7 und zeigt an, dass Demae-can überkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Schlecht"-Bewertung für Demae-can.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Demae-can eher neutral diskutiert, mit sechs Tagen im grünen Bereich und keiner negativen Diskussion. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es vor allem positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Demae-can auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Demae-can-Aktie von 422 JPY mit +1,32 Prozent Entfernung vom GD200 (416,5 JPY) ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50 liegt bei 468,72 JPY, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -9,97 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Demae-can zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung eher positiv ist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Demae-can-Aktie.

