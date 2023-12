Demaecan Aktie: Abwarten

Demae-can wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Demae-can. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 45,21 Punkte, was bedeutet, dass Demae-can momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 30,77) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird Demae-can für beide RSI-Werte mit "Neutral" eingestuft.

Demae-can lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Demae-can in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Demae-can-Aktie ein Durchschnitt von 410,85 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 484 JPY (+17,8 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 381,52 JPY (+26,86 Prozent Abweichung), dass die Demae-can-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird Demae-can daher für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung versehen.