Delwinds Insurance Acquisition Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Foxo-Aktie hat in der technischen Analyse eine schlechte Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -84,95 Prozent, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -29,55 Prozent aufweist. Daher erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 15,07 Punkte, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Trotzdem gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt.