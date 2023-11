Deluxe Family Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Dabei werden die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen gesetzt. Der Wertebereich des RSI erstreckt sich von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Deluxe Family bei 69,7, was auf eine neutrale Situation hinweist. Eine ähnliche neutrale Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 57 für die Deluxe Family anzeigt.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Deluxe Family zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den vergangenen Monaten durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung für die Deluxe Family führt.

Die technische Analyse spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle und gibt Aufschluss darüber, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wird unter anderem der gleitende Durchschnitt betrachtet. Für die Deluxe Family-Aktie liegt der 200-Tages-Durchschnitt aktuell bei 2,81 CNH, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt eine nähere Übereinstimmung mit dem letzten Schlusskurs und führt zu einer neutralen Bewertung.

Schließlich wird auch das Anleger-Sentiment berücksichtigt, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Deluxe Family diskutiert, was zu einer guten Einschätzung führt. Auch automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass die Anleger überwiegend positiv eingestellt sind, obwohl in letzter Zeit vermehrt negative Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält die Deluxe Family-Aktie daher eine gute Bewertung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.