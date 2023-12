Deluxe Family Aktie: Was wird das noch werden?

Die Aktie von Deluxe Family hat in den letzten Wochen wenig Veränderungen in der Stimmung der Marktteilnehmer erfahren. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse an der Aktie hindeutet. Daher erhält Deluxe Family insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zu Deluxe Family veröffentlicht wurden. Allerdings wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ stark diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Eine weitergehende Analyse zeigt jedoch überwiegend "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Deluxe Family-Aktie liegt bei 56 für die letzten 7 Tage und bei 61,96 für die letzten 25 Handelstage. Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Bei der technischen Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, dass die Aktie sowohl einen Abwärtstrend im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch einen neutralen Trend im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt aufweist.

Insgesamt erhält die Deluxe Family-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der analysierten Kriterien.