Deluxe Family Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Deluxe Family betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 45,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass Deluxe Family weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dem Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erteilt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Deluxe Family weder überkauft noch überverkauft (Wert: 64,37), was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Deluxe Family-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger kann auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Stimmung zu Deluxe Family auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Deluxe Family diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund von acht konkret berechneten Signalen. Somit wird die Stimmung rund um Deluxe Family als "Gut" bewertet, während die Handelssignale "Schlecht" sind.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität zu Deluxe Family eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was ebenfalls als "Gut"-Einstufung gewertet wird. Somit wird Deluxe Family insgesamt als "Gut"-Wert betrachtet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Deluxe Family derzeit -4,49 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -8,27 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.