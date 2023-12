Deluxe Family Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normalisiert es auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI-Wert für Deluxe Family liegt bei 54,55, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 54,95, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deluxe Family-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 2,8 CNH, wobei der letzte Schlusskurs bei 2,63 CNH liegt, was einem Unterschied von -6,07 Prozent entspricht und zu einer negativen Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 2,68 CNH, wobei der letzte Schlusskurs mit -1,87 Prozent Unterschied auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für Deluxe Family auf kurzfristigerer Analysebasis.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit 13 Tagen positiver Diskussion und einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Deluxe Family diskutiert, was zu einer guten Bewertung führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben hingegen zu einem Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen geführt, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine gute Einschätzung.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Deluxe Family war langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.