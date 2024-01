Deluxe Family Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Stimmung und der Buzz: Durch die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation können frühzeitig präzise erkannt werden. Die Stimmung für Deluxe Family hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität rund um Deluxe Family gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Deluxe Family erhält dafür eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Anleger: Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben Deluxe Family auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Deluxe Family aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Darüber hinaus wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen vier konkret berechnete Signale zur Verfügung, woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung ergibt. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass Deluxe Family hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Technische Analyse: Der Kurs der Deluxe Family liegt derzeit mit 2,57 CNH um -3,02 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -7,22 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Deluxe Family liegt bei 16,67, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Gut". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Deluxe Family bewegt sich bei 53, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.