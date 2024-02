Deluxe Family Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Valens Semiconductor Ltd":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Deluxe Family laut einer Analyse ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 73,08, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 67,28 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Deluxe Family wurden zuletzt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Die weiteren Studien zeigen jedoch, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Deluxe Family die übliche Aktivität im Netz hervorbrachte, was zu einer Einschätzung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Wert in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Deluxe Family-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,73 CNH für den Schlusskurs lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,04 CNH, was zu einem Unterschied von -25,27 Prozent führt, und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 2,48 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Deluxe Family-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.