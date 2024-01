Deluxe Family Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Deluxe Family-Aktie wird derzeit technisch analysiert, wobei verschiedene Indikatoren auf "Neutral" eingestuft werden. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 2,78 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 2,55 CNH liegt und somit einen Abstand von -8,27 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2,66 CNH, was einer Differenz von -4,14 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal, mit einem Wert von 50 für den RSI7 und einem Wert von 60,26 für den RSI25. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich eine gemischte Bewertung. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum zeigt starke Aktivität, was auf eine positive Stimmung hinweist. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit negativ ausgesehen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen ebenfalls eine gemischte Stimmung. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Deluxe Family-Aktie diskutiert, allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen eher negativ entwickelt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Deluxe Family-Aktie, basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und dem Anleger-Sentiment.