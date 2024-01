Deluxe Aktie: Ein handfester Grund

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei der Aktie von Deluxe kaum verändert. Weder besonders positive noch negative Themen waren in den sozialen Medien auffällig, weshalb das Stimmungsbild als "neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Deluxe-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 17,9 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 20,48 USD, was einem Unterschied von +14,41 Prozent entspricht und daher eine "gute" Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 18,98 USD liegt mit einem Unterschied von +7,9 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "guten" Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche konnte die Deluxe-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,8 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +25,29 Prozent bedeutet. Im Sektorvergleich liegt die Rendite jedoch 1352,02 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "neutralen" Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Deluxe eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "neutral" eingestuft wird.